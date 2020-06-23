 

Путин похвалил скорость производства эффективных лекарств от коронавируса в России

23.06.2020, 16:48, Новости дня

Россия в числе немногих стран мира наладила производство эффективных лекарств против коронавируса, сообщил президент Владимир Путин.

Он добавил, что гибкая модель реагирования на коронавирус – федеральные меры и дополнительные полномочия, данные регионам – себя оправдала. По словам Путина, эта модель была использована и другими странами, передает РИА «Новости».

В то же время, заметил Путин, в ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной. Однако, подчеркнул российский лидер, механизм оперативного реагирования уже отработан, никто не будет оставлен в беде.

Президент сообщил, что посевная, несмотря на коронавирус, прошла успешно, урожай в РФ в этом году обещает быть хорошим.

Он также заявил, что пандемия разделила время на до и после нее, и поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Банк России продолжит политику снижения стоимости кредитов

15.05 / Санитайзеры решили разместить на всех станциях московского метро

10.04 / Трамп: в США сделали свыше 2 миллионов тестов на коронавирус

15.05 / Александр Лукашенко и Covid-19: кто кого? 

21.04 / Кремль раскрыл подробности беседы Путина и Роухани

20.06 / Россиян предупредили о заморозках

07.05 / На больничную койку – в обновках: жители Рубцовска устроили давку в магазине со скидками

28.05 / Трамп готовит указ о работе социальных сетей

19.05 / В Китае раскритиковали препарат Трампа против коронавируса

18.06 / Гришаева пожалела «погубившего чужую душу» Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска