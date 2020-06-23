Путин похвалил скорость производства эффективных лекарств от коронавируса в России

23.06.2020, 16:48, Новости дня

Россия в числе немногих стран мира наладила производство эффективных лекарств против коронавируса, сообщил президент Владимир Путин.

Он добавил, что гибкая модель реагирования на коронавирус – федеральные меры и дополнительные полномочия, данные регионам – себя оправдала. По словам Путина, эта модель была использована и другими странами, передает РИА «Новости».

В то же время, заметил Путин, в ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной. Однако, подчеркнул российский лидер, механизм оперативного реагирования уже отработан, никто не будет оставлен в беде.

Президент сообщил, что посевная, несмотря на коронавирус, прошла успешно, урожай в РФ в этом году обещает быть хорошим.

Он также заявил, что пандемия разделила время на до и после нее, и поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.