 

Зеленский заявил о желании отобрать у России часть территории

23.06.2020, 16:37, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский пошел еще дальше. В интервью одному из западных изданий он заявил, что у него нет времени решать, доверять или не доверять лидеру России Владимиру Путину.

При этом он стремится отобрать часть у нашей страны часть территории. “Вот во что я твердо верю. И на это у меня есть время”, – сказал Зеленский.

Прошедший недавно обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР политик назвал “не такой уж большой победой”. Однако отметил, что такие моменты приближают “большую победу” Украины, подразумевающую возвращение под контроль всех утраченных ею земель.

Вероятно, Зеленский в очередной раз говорил о полуострове Крым, который перешел в состав России по результатам референдума. Подавляющее большинство граждан выразили намерение воссоединиться с нашей страной.

Ранее Путин в интервью одному из российских телеканалов заявил, что юридически Крым принадлежал России и до всенародного голосования. Он призвал украинцев согласиться с волеизъявлением крымчан и отнестись к нему с пониманием.



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