 

Гогунский из “Универа” о разводе Харламова и Асмус: Отказаться от хайпа на семейной драме

23.06.2020, 16:37, Разное

Гогунский отметил, что знаменитая чета разводится так, как
это делают интеллигентные и воспитанные люди. Заметно, что Асмус и Харламов
приняли обдуманное, взвешенное решение. Артисты, по словам Виталия, ведут себя
достойно: без скандалов, обвинений, с благодарностью за прожитые годы.

Звезда сериала “Универ” отметила, что Гарик и Кристина достаточно популярны, чтобы отказаться от хайпа на семейной драме. Тот факт,
что супруги практически одновременно объявили о разрыве отношений, показывает их с хорошей стороны.

Напомним, что юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус накануне сообщили о разводе. Адвокат артистки Анатолий Кучерена, заявил, что документы для суда уже готовы.

Говоря о причинах, супруги уверяют,
что это решение не было спонтанным – они пришли к нему еще год назад. Скандальная
роль Кристины в фильме “Текст” не имеет к этому никакого отношения.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 2:49 PDT

Как писали “Дни.ру”, ранее стало известно о романе Гарика Харламова
с известной певицей Ольгой Серябкиной. По слухам, комик и вокалистка
познакомились в начале нулевых, когда начинали карьеру в
шоу-бизнесе. Гарик встречался с Ольгой еще до знакомства с первой супругой.



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