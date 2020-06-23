 

США готовы работать в рамках Договора по открытому небу

23.06.2020, 16:35, Новости дня

США по-прежнему готовы работать с Россией в рамках Договора по открытому небу.

Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером докладе Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«До тех пор, пока США остаются стороной Договора по открытому небу, они продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в консультативной комиссии, ее рабочих группах и на других двусторонних и многосторонних форумах в ответ на допускаемые Россией нарушения, – отмечается в тексте. – США по-прежнему готовы добросовестно работать с Россией для поиска решений этих вопросов».

Президент США Дональд Трамп сообщил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

В заявлении госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев. Oтсчет ведется с 22 мая.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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