США готовы работать в рамках Договора по открытому небу
23.06.2020, 16:35, Новости дня
США по-прежнему готовы работать с Россией в рамках Договора по открытому небу.
Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером докладе Госдепартамента о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
«До тех пор, пока США остаются стороной Договора по открытому небу, они продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в консультативной комиссии, ее рабочих группах и на других двусторонних и многосторонних форумах в ответ на допускаемые Россией нарушения, – отмечается в тексте. – США по-прежнему готовы добросовестно работать с Россией для поиска решений этих вопросов».
Президент США Дональд Трамп сообщил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
В заявлении госсекретарь Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев. Oтсчет ведется с 22 мая.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет