Трамп: те, кто разрушает памятники истории США, подлежат аресту

23.06.2020, 16:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп вновь заявил во вторник, что те, кто разрушает памятники истории США, расположенные на территории, являющейся федеральной собственностью, должны арестовываться и приговариваться к тюремному заключению.

Заявление президента прозвучало через несколько часов после того, как участники протестных выступлений попытались снести статую бывшего президента Эндрю Джексона, расположенную невдалеке от Белого дома.

Предупреждение Трампа, опубликованное в «Твиттере», было сделано на фоне растущего количества примеров сноса памятников, многие из которых были воздвигнуты в честь деятелей Конфедерации – объединения мятежных штатов, сражавшихся против федерального правительства в годы Гражданской войны.