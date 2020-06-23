В масках и перчатках: Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин Богомолов и другие возобновили съемки сериала “Псих”

23.06.2020, 15:30, Разное

Вчера в центре Москвы запустился основной блок съемок первого сериала в творческой биографии Федора Бондарчука – истории под названием “Псих”. На площадке присутствовали исполнитель главной роли Константин Богомолов, сценарист Паулина Андреева, а также Роза Хайруллина, Владимир Симонов и другие актеры. В последние месяцы, находясь на самоизоляции, съемочная группа вела активную подготовку проекта, и как только в столице ослабили карантинный режим, возобновила работу.

Федор Бондарчук на съемках сериала “Псих”

Все члены команды “Психа” присутствовали на площадке в масках и перчатках. Впрочем, по традиции разбивая тарелку в начале съемок, режиссер на минуту все же снял аксессуар и сказал небольшую напутственную речь.

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Публикация от Art Pictures (@artpictures.ru)23 Июн 2020 в 1:20 PDT

Возвращение на съемочную площадку после трехмесячной паузы, которую мы взяли вместе со всем кинопроизводством, – это отдельная радость. И мне особенно приятно, что первые дни после снятия режима самоизоляции я провожу, именно снимая “Психа”. Это уникальный проект с молодой креативной командой и удивительная возможность для меня попробовать свои силы в новом формате,

– говорит Федор Бондарчук.

Федор Бондарчук и Владимир Симонов Паулина Андреева на съемках “Психа”О новом опыте рассказывает и супруга режиссера, актриса и сценарист “Психа” Паулина Андреева: она впервые создавала сценарий мини-сериала (всего планируется 8 эпизодов) и в процессе консультировалась с большим количеством психологов и специалистов.

В моем случае самоизоляция стала подарком. Хоть говорить об этом и неловко, но это так. У меня была возможность еще больше сконцентрироваться на одном и важном процессе – сценарии. Это текст, который требует консультаций с профессионалами по разным вопросам и постоянного ресерча. Именно этим я и занималась в последние месяцы.

Паулина Андреева (в центре) и съемочная группа Татьяна Долматовская и Константин Богомолов Федор Бондарчук

В “Психе” рассказывается история столичного психотерапевта Олега: он консультирует богатых и успешных, спасает браки и жизни, но и сам бы не отказался от помощи специалиста. Кризис среднего возраста, медикаментозная зависимость, раздражительность, нарастающая агрессия и вдобавок ко всему жизнь с мамой – все вышеперечисленное и отравляет 40-летнему герою жизнь. Олега в сериале играет Константин Богомолов, главная женская роль досталась Елене Лядовой. В проекте также заявлены – Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Евгения Громова, Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и другие актеры.

Роза Хайруллина Съемки сериала “Псих”

Производством “Психа” занимается “НМГ Студия” и “Студия Видеопрокат” по заказу more.tv. Проект вошел в линейку собственных сериалов этого сервиса more originals, а его премьера запланирована на ноябрь 2020 года. Первый этап съемок начался осенью прошлого года (и фото с площадки можно увидеть здесь и здесь), основной же пройдет сейчас.