Новак Джокович, Григор Димитров и другие теннисисты заразились коронавирусом на “опасном турнире”

23.06.2020, 16:30, Разное

Пусть карантинные меры во многих странах были ослаблены, это не значит, что COVID-19 полностью исчез. Очередное тому доказательство – тотальные заражения в мире тенниса. Причиной в частности стало отсутствие мер безопасности на балканском теннисном турнире Adria Tour. Организовал его первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович – сегодня стало известно, что коронавирусной инфекцией заразился и он сам.

Новак Джокович с женой на турнире Adria TourМы организовали турнир тогда, когда коронавирус пошел на спад. Верили, что создали все условия. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой мы столкнулись. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит серьезно здоровью людей и все будет в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я повторно пройду тест,- отмечается в заявлении Джоковича. Помимо него, тесты сдали его жена Елена и их дети: она заболела, сын и дочь – нет. После проведения Adria Tour было зафиксировано несколько случаев заражения у других людей, которые посещали турнир. Среди них – теннисист Виктор Троицки и его беременная жена, теннисист Борна Чорич, фитнес-тренер Джоковича, а также теннисист Григор Димитров и его тренер.

Я сдал положительный тест на коронавирус в Монако. Хочу убедиться, что все, кто со мной контактировал последние дни, прошли тестирование и приняли необходимые меры предосторожности. Сожалею о вреде, который я мог причинить. Сейчас я дома, поправляюсь. Спасибо за поддержку, берегите себя и будьте здоровы, – написал Димитров.

Новак Джокович и Григор Димитров на турнире Adria Tour Григор Димитров на карантине