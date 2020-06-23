СМИ: США перебазируют своих военных в Польшу из Германии

23.06.2020, 16:30, Разное

СМИ Польши сообщают о появлении новых военных США в стране. Их американские власти перебазируют с территории Германии.

Как пишет сайт «Политэксперт», уже сейчас в Польше размещено порядка пяти тысяч солдат Соединенных Штатов. Увеличение контингента военных США, согласно данным польских СМИ, будет более интенсивным после смены дислокации, чем предполагалось ранее.

Если в предыдущих договоренностях речь шла об одной тысяче, то сейчас стало известно уже о двух тысячах военных. К перемещению на территорию страны готовят не только военнослужащих, но и порядка трех десятков самолетов-истребителей типа F-16.

Уже завтра, 24 июня, лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда встретятся, чтобы обговорить вопросы о приобретении вертолетов и передислокации военнослужащих с немецких баз.