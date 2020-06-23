Федор Бондарчук приступил к съемкам первого в карьере сериала “Псих”

23.06.2020, 16:23, Разное

По словам Бондарчука, вернуться к работе после трехмесячной

паузы – отдельное удовольствие. Особую радость режиссеру доставляет тот факт, что можно приступить к съемкам сериала “Псих”.

Федор добавил, что проект

позволит ему попробовать свои силы в новом формате. Над теленовеллой, по его

словам, трудится молодая и креативная команда.

“Псих” – первый сериал Бондарчука. Лента будет состоять из восьми эпизодов. Основные

локации для съемок проекта находятся в Москве и области. Подготовительные мероприятия к производству

теленовеллы начались еще до вспышки коронавируса.

Сценарий для сериала “Псих” написала молодая

супруга Федора Бондарчука. 31-летняя Паулина Андреева призналась, что самоизоляция из-за пандемии оказалась ей на руку.

Высвободившееся время она посвятила проработке литературной основы картины.

Главную мужскую роль в сериале “Псих” получил Константин Богомолов, муж теледивы

Ксении Собчак. Центральный женский персонаж будет воплощен Еленой Лядовой, известной по работе в фильме “Левиафан”.

Также в картине появится

звезда сериалов “Зулейха открывает глаза” и “Ольга” Роза Хайруллина. 58-летняя

знаменитость перевоплотится в мать главного героя.

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Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_fan) 24 Дек 2019 в 6:11 PST

Сериал Федора Бондарчука “Псих” повествует о

психотерапевте из столицы. Герой сам нуждается в помощи специалиста: он раздражителен и не может контролировать гнев. У

героя Константина Богомолова кризис среднего возраста.