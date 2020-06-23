Федор Бондарчук приступил к съемкам первого в карьере сериала “Псих”
23.06.2020, 16:23, Разное
По словам Бондарчука, вернуться к работе после трехмесячной
паузы – отдельное удовольствие. Особую радость режиссеру доставляет тот факт, что можно приступить к съемкам сериала “Псих”.
Федор добавил, что проект
позволит ему попробовать свои силы в новом формате. Над теленовеллой, по его
словам, трудится молодая и креативная команда.
“Псих” – первый сериал Бондарчука. Лента будет состоять из восьми эпизодов. Основные
локации для съемок проекта находятся в Москве и области. Подготовительные мероприятия к производству
теленовеллы начались еще до вспышки коронавируса.
Сценарий для сериала “Псих” написала молодая
супруга Федора Бондарчука. 31-летняя Паулина Андреева призналась, что самоизоляция из-за пандемии оказалась ей на руку.
Высвободившееся время она посвятила проработке литературной основы картины.
Главную мужскую роль в сериале “Псих” получил Константин Богомолов, муж теледивы
Ксении Собчак. Центральный женский персонаж будет воплощен Еленой Лядовой, известной по работе в фильме “Левиафан”.
Также в картине появится
звезда сериалов “Зулейха открывает глаза” и “Ольга” Роза Хайруллина. 58-летняя
знаменитость перевоплотится в мать главного героя.
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Сериал Федора Бондарчука “Псих” повествует о
психотерапевте из столицы. Герой сам нуждается в помощи специалиста: он раздражителен и не может контролировать гнев. У
героя Константина Богомолова кризис среднего возраста.
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