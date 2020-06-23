 

Изгнанная из Театра сатиры Мишулина об увольнении Добронравова: Ему пророчили судьбу следующего худрука

23.06.2020, 16:23, Разное

Артистка сообщила, что у Добронравова в последнее время слишком много работы. Помимо театра, у
Федора были съемки в кино, антрепризные спектакли и собственный продюсерский
центр. Мишулина считает, что коллега устал разрываться между проектами.

Карина напомнила, что в минувшем году звезда сериала “Сваты”
перенесла инсульт. Проблемы со здоровьем заставили обратить внимание на себя,
вспомнить о близких. “Не надо тут искать подводных камней”, – заметила актриса. Мишулина подчеркнула, что в труппе никогда не было атмосферы злобы.

Также артистка сообщила, что за кулисами театра звезде
сериала “Сваты” пророчили судьбу следующего худрука. Актеры шептались: мол,
если Александр Ширвиндт уйдет на пенсию, его место займет Федор
Добронравов.

Мишулина тоже служила в Театре сатиры. Из
труппы ее вынудили уйти после скандальной истории, связанной с актером Тимуром
Еремеевым. Тот утверждал, что является сводным братом Карины Мишулиной и
сыном советской легенды Спартака Мишулина. Родство со знаменитым семейством
Еремеев доказывал в рамках популярного ток-шоу.

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Публикация от Карина Мишулина (@karinamishulina) 20 Июн 2020 в 6:16 PDT

На Театр сатиры Карина Мишулина обиды не
держит. Она отметила, что ее ценности не совпали с ценностями коллектива.
Здесь нет плохих и хороших – просто каждый отстаивал свою правду. После увольнения звезда
поняла, что быть свободным артистом удобнее.



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