Названа дата открытия детских оздоровительных лагерей в Ленобласти

23.06.2020, 16:16, Новости дня

Летняя оздоровительная кампания для детей в Ленинградской области начнется 2 июля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Деятельность всех детских учреждений разрешена только при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Всего в регионе 610 организаций отдыха и оздоровления детей.

Работу в тестовом режиме государственные детские лагеря в Ленинградской области начали с 15 июня. В пяти детских лагерях отдых организовали для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.

Из областного и муниципального бюджетов на летнюю оздоровительную кампанию 2020 года выделено 886,8 млн рублей. Это больше на 121,5 млн рублей, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в этом году в лагерях смогут отдохнуть около 5 млн детей.