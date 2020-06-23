Новые электронные визы для поездок в Россию охватят 113 стран

23.06.2020, 16:16, Новости дня

Максимально либеральный режим въезда в Россию без необходимости оформления бумажной визы с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран, сообщил замглавы российского МИДа Евгений Иванов.

«Единая электронная виза будет действительна для въезда в Российскую Федерацию через любой из технически оснащенных соответствующим образом пунктов пропуска через государственную границу. (…) Право въезда в Российскую Федерацию по электронной визе будет предоставлено, как ожидается, гражданам 53 иностранных государств, при этом следует иметь в виду, что для граждан 60 иностранных государств действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений», – сказал дипломат в ходе выступления в Госдуме.

«С января 2021 года максимально либеральный режим въезда в Российскую Федерацию, исключающий необходимость оформления визы на бумажном носителе, будет распространяться в отношении 113 иностранных государств. Суммарно население этих государств составляет почти 4 млрд человек», – передает слова Иванова РИА «Новости».

Он отметил, что утвержденная главой государства президентом концепция единой электронной визы предполагает взимание за ее оформление консульского сбора в размере до 50 долларов США.

Федеральное агентство по туризму предложило ввести бесплатную выдачу электронных виз для иностранных туристов на весь 2021 год в качестве антикризисной меры.