 

Генсек НАТО оценил переговоры РФ и США по СНВ-3

23.06.2020, 16:08, Новости дня

НАТО приветствует консультации РФ и США в Вене по контролю над вооружениями, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Тот факт, что РФ и США сели за стол переговоров и ведут консультации по контролю над вооружениями, имеет огромное значение для НАТО и для безопасности всего мира, мы приветствуем это. Конечно, очень важно, чтобы к этой дискуссии подключился Китай», – цитирует генсека альянса ТАСС.

Он также выразил мнение, что продление СНВ-3 станет правильным решением.

«Даже если Китай не присоединится к переговорам по договору, я считаю, что верным решением станет его продление», – отметил Столтенберг.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, участвовавший в переговорах в Вене, сообщит об итогах консультаций НАТО 24 июня, отметил генсек.

В понедельник представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.



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