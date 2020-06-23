Названы самые сложные «цифровые» слова для россиян

23.06.2020, 16:08, Новости дня

Слова, связанные с интернет-тематикой, оказались среди самых сложных для участников всероссийского цифрового диктанта, большинство людей ошиблись в написании слов «хештег» и «медиаконтент», сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

«Нам показалось важным провести в День русского языка диктант на знание именно современных слов, а не только классических норм. Здорово, что непростой тест прошли тысячи людей. И не очень здорово, что именно с некоторыми «цифровыми» оборотами у людей возникли проблемы. Например, 60% ошиблись в написании слова «хештег», – передает РИА «Новости» слова замруководителя исполкома ОНФ Дмитрия Поликанова.

По информации пресс-службы, около 28% опрошенных знают, что сейчас одинаково правильно писать «доступ к интернету» и «доступ к Интернету».

При этом каждый второй участник диктанта знает, что слово «интернет-магазин» пишется с маленькой буквы. О том, что в словах «офлайн-мероприятие» и «онлайн-семинар» нужен дефис, знает только каждый пятый участник.

Кроме того, слово «медиаконтент» слитно написали около 48%. При этом написание слов «блогер», «офлайн», «аккаунт» и «баннер» не вызвали трудностей у большинства участников (68% пользователей ответили верно).

Также уточняется, что участники часто ошибались в правилах написания н/нн. Так, более 60% ошиблись в написании словосочетания «считанные секунды», около 17% – «Прощеное воскресенье», около 10% – «приданое невесты». Также особенно трудными для участников оказались вопросы, связанные с правильной постановкой ударения и расстановкой знаков препинания.

В то же время, по результатам теста, россияне хорошо знакомы с устоявшимися фразами. В число самых легких для пользователей вошли вопросы о значении фразеологизма «тертый калач» (91% правильных ответов) и слова «виртуальный» (76% правильных ответов).

Напомним, в ежегодной акции «Цифровой Диктант» приняли участие свыше 330 тыс. человек: по сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в восемь раз.

В ТОП-10 регионов РФ по цифровой грамотности вошли Свердловская область (7,96 балла), г. Санкт-Петербург (7,84 балла), Тамбовская область (7,84 балла), Владимирская область (7,79 балла), Псковская область (7,79 балла), Волгоградская область (7,76 балла), Орловская область (7,72 балла), Иркутская область (7,71 балла), Калининградская область (7,71 балла) и Ярославская область (7,7 балла). Москва в этом году заняла лишь 45 место со средним значением 7,27 балла, в прошлом году она была на 21-м месте.