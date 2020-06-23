Ангелина Вовк рассказала о пережитой клинической смерти

23.06.2020, 16:08, Новости дня

Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк рассказала в эфире телеканала «Россия 1» о серьезных проблемах со здоровьем и пережитой клинической смерти.

По словам Вовк, плохо ей стало на съемках «Голубого огонька». Телеведущую госпитализировали. В больнице врач сказал, что ей необходимо сделать без наркоза надрез в области живота. Вовк подписала расписку, что она согласна на операцию и в случае ее смерти врачи не будут виноваты.

«И если бы утром врачи, которые пришли, не сразу «бросили» меня в операционную, конечно, я бы погибла», – передает слова Вовк РИА «Новости».

Медики боролись за жизнь телеведущей около двух месяцев. «Я была каждый день на грани жизни и смерти», – сообщила 77-летняя ведущая.

Вовк рассказала, что лежала «вся в трубках» и похудела на 20 килограмм, так как кормили ее тоже через трубки. В больнице у нее развилась пневмония, а после переливания крови – заражение.

«Все было как-то против меня. И даже те врачи, которые лечили меня в Склифе, по секрету говорили: тебя должны отсюда увезти, потому что здесь ты у нас умрешь», – добавила Вовк.

Позже телеведущую перевезли в другую клинику, где и поставили на ноги. В общей сложности в больнице она провела полгода, Вовк отметила, что ей удалось выжить, вопреки всем диагнозам.

«Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому. (…) Была клиническая смерть. Муки были очень серьезные, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди – коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, а потом я услышала крики врачей», – говорит Вовк.

Она призналась, что, когда она находилась в тяжелом состоянии, к ней даже разрешили приходить попрощаться, так как считали, что ей осталось всего несколько дней. Однако затем все изменилось, отметила Вовк.

Вовк – советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, киноактриса и театральный педагог. Вела детские передачи «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», музыкальные программы «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».

В конце 2019 года президент Владимир Путин присвоил Вовк звание Народной артистки России.