Россия взяла на себя финансирование города Байконура

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23.06.2020, 15:53, Новости дня

Казахстанский город Байконур сможет получить субсидии из российского бюджета, говорится в постановлении, подписанном премьером РФ Михаилом Мишустиным.

«Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации может предусматриваться предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету города Байконура», – передает ТАСС текст постановления.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности для Байконура определяется из расчетного объема поступлений налоговых доходов в бюджет города, а также из дотации, направленной на содержание объектов инфраструктуры города, которые связаны с арендой космодрома.

Срок аренды Россией космодрома Байконур истекает в 2050 году. В 2016 году было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве РФ и Казахстана по космодрому в этом городе.



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