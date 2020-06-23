Китай предложил РФ и Индии открыть «зеленые коридоры»

23.06.2020, 15:53, Новости дня

Глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с российским и индийским коллегами предложил изучить вопрос по созданию «экспресс-коридоров» для передвижения людей и «зеленых коридоров» для передвижения грузов в условиях пандемии коронавируса.

«Ван И предложил изучить возможность создания совместного механизма профилактики и контроля эпидемии, создания «экспресс-коридоров» для передвижения людей и «зеленых-коридоров» для передвижения грузов», – цитирует заявление МИД КНДР РИА «Новости».

Также министр призвал всех участников переговоров расширить сотрудничество в борьбе с коронавирусом, увеличить обмен информации, начать разработку лекарств и вакцины, продолжать и дальше принимать эффективные меры для защиты здоровья граждан.

Напомним, ранее власти Италии на фоне коронавируса захотели создать «туристические коридоры» с Россией, Германией и Китаем.