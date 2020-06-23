Разоблачен фейк об «исчезающих чернилах» в ручках на избирательных участках

23.06.2020, 15:53, Новости дня

Число фейков о предстоящем голосовании по фейкам об изменениях в Конституции РФ продолжает увеличиваться, информирует Лига безопасного интернета.

Мониторинг Лиги по фейкам, связанным с общероссийским голосованием, стартовал 5 июня. За 17 дней из количество выросло в 10 раз, сообщается на сайте организации.

Эксперты отмечают, что большинство фейков распространяется в Instagram, Вконтакте, Tik Tok, Twitter, Telegram. При этом, высокими темпами растет распространение фейков в Tik Tok.

«На сегодняшний день обнаружен 2201 фейк. Большая часть публикаций идентичные и распространяются в одних и тех же сообществах. В последние дни мы столкнулись с совершенно абсурдными спекуляциями на тему предстоящего голосования», – сообщила директор Лиги, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Примером таких фейков стало массовое распространение недостоверного сообщения о якобы исчезающих чернилах в ручках на избирательных участках. Авторы фейка советуют гражданам брать свои ручки из дома для того, чтобы проголосовать. В противном случае, по мнению авторов этого вброса, чернила исчезнут и голос позже поставит другой человек.

Видеоролик распространяется в социальных сетях Tik Tok и «ВКонтакте». При этом в части видеороликов авторы делают вывод о том, что используются некие исчезающие чернила на основе видеозаписи, сделанной ранее на одном из избирательных участков в республике Казахстан, и распространенной в соцсети Tik Tok. Оригинал видео в данный момент удален, аккаунт не существует, а авторы новых фейков используют его с помощью видеомонтажа для того, чтобы распространять ложь о предстоящем голосовании уже в России.

Основная причина распространения фейков по мнению экспертов Лиги – это отсутствие у людей внятной и четкой информации по той или иной теме. Информационный вакуум, информационная закрытость рождает и дает благотворную почву для распространения фейков. Специалисты призывают все ветви власти вести более активную разъяснительную работу по вынесенным на голосование поправкам. «Необходимо задействовать все информационные ресурсы государства в разъяснении формулировок поправок и того, как каждая конкретная поправка повлияет на жизнь каждого гражданина страны», – считает директор Лиги.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.