Доктора призывают не отказываться от прививок против гриппа во время эпидемии COVID-19

23.06.2020, 15:53, Разное

Доктора призывают вакцинироваться от гриппа во время эпидемии COVID-19. Они заявляют, что в случае заражения другими инфекциями они могут усугубить развитие заболевания.

Специалисты сообщают, что прививка от гриппа не защищает людей от заражения коронавирусом, но она все равно необходима. Они полагают, что максимальное число граждан будут привиты, так как, возможно, осенью будет распространяться и грипп, и COVID-19. Также стоит обезопасить и детей и позаботиться об их защите.

Несмотря на то, что сейчас особое внимание уделяют коронавирусной инфекции, но людям стоит беречь себя от гриппа. Прививочная кампания начинается осенью, а эксперты напоминают, что вакцина от пневмококка и гриппа должны иметь преимущество, независимо от эпидемии.