 

Доктора призывают не отказываться от прививок против гриппа во время эпидемии COVID-19

23.06.2020, 15:53, Разное

Доктора призывают вакцинироваться от гриппа во время эпидемии COVID-19. Они заявляют, что в случае заражения другими инфекциями они могут усугубить развитие заболевания.
Специалисты сообщают, что прививка от гриппа не защищает людей от заражения коронавирусом, но она все равно необходима. Они полагают, что максимальное число граждан будут привиты, так как, возможно, осенью будет распространяться и грипп, и COVID-19. Также стоит обезопасить и детей и позаботиться об их защите.

Несмотря на то, что сейчас особое внимание уделяют коронавирусной инфекции, но людям стоит беречь себя от гриппа. Прививочная кампания начинается осенью, а эксперты напоминают, что вакцина от пневмококка и гриппа должны иметь преимущество, независимо от эпидемии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение: Как конституцию в половую тряпку превращали….

15.04 / Мнение: Московский коллапс

30.04 / Мнение: Тест №17. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

28.04 / Мнение: Нефтяной Пёрл-Харбор, конец сланцевой революции и плавающая Тесла

30.04 / Федор Добронравов рассказал о проблемах: Невозможно предвидеть такое

13.05 / Доктор Евгений Комаровский напомнил о полезных свойствах моркови

29.04 / Анонсирована презентация смартфона Meizu 17T

23.06 / Мнение: Путин. 3024 год

28.05 / Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

17.05 / Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 1500 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска