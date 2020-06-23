 

Cуд не отпустил американца Калви из-под домашнего ареста, несмотря на его онкологическое заболевание

23.06.2020, 15:50, Новости дня

Суд отказался отпустить основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста, несмотря на апелляцию адвокатов, которые заявили, что он борется с онкологическим заболеванием. 

Калви заявил, что его прооперировали еще в марте “в связи с наличием подкожной опухоли правого бедра”.

“Дальнейшие исследования показали, что данная опухоль является злокачественной. Наблюдающие медики обеспокоены низким уровнем витамина D у меня в крови и рекомендуют помимо приема препаратов ежедневные прогулки”, – заявил он.

Согласно последнему решению суда, Калви должен находиться под домашним арестом до 13 августа. 

Крупного американского инвестора Калви задержали и арестовали в феврале 2019 года. Его подозревают в хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка “Восточный” и обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В поддержку Калви выступили многие представители бизнес-сообщества в России, в том числе бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава Сбербанка Герман Греф. В то же время финансист и основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер заявил в интервью Радио Свобода, что арест Калви “не мог произойти без ведома президента Путина”. Он показывает, что в России никто из инвесторов и предпринимателей не может быть в безопасности, даже если соблюдает “писаные и неписаные правила”.

 



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