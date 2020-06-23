“Такого минимума никогда не было”: ЦИК заявил о 70 жалобах на принуждение к голосованию по Конституции

23.06.2020, 15:50, Новости дня

В российский Центризбирком поступило около 70 жалоб на принуждение к голосованию по поправках в Конституцию с использованием административного ресурса.

“Такого минимума у нас никогда не было”, – сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в Москве таких жалоб было 23, в Петербурге – 27.

Памфилова добавила, что такие заявления обычно поступают в комиссию “тысячами”.

По данным независимых экспертов, российские власти в последние недели стремятся повысить явку на референдуме, в частности, для этого принуждают голосовать досрочно бюджетников.

Голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля. Принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции смогут жители двух российских регионов – Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней, с 25 по 30 июня.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить “умалять подвиг защитников Отечества” – всего 206 поправок и уточнений.