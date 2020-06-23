В рамках нацпроекта доступ к стабильному интернету получат 10 тыс. жителей сел Удмуртии

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23.06.2020, 15:48, Новости дня

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» и подпроекту «Сельсовет» доступ к стабильной сотовой связи и интернету получат более 10 тыс. жителей Удмуртии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Сегодня потребность в сотовой связи и мобильном интернете – это не прихоть, а необходимость для комфортной жизни. Благодаря проекту «Сельсовет» мы можем обеспечить строительство объектов связи в малочисленных деревнях и селах, которые не могут покрыть операторы связи самостоятельно и обеспечить наших граждан возможностью вызвать экстренные службы, общаться с близкими, пользоваться онлайн-сервисами», – приводятся слова министра информатизации и связи Удмуртии Тимура Меджитова на портале Udmurt.media.

Базовые станции построят в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, куда входит проект «Сельсовет». Его целью стало обеспечение связью труднодоступных и малонаселенных пунктов региона.

Телеком-объектами обеспечат шесть районов: Граховский (д. Котловка, д. Лолошур-Возжи); Камбарский (д. Нижний Армязь); Каракулинский (д. Ныргында); Киясовский (с. Первомайский); Увинский (с. Новый Мултан, д. Петропавлово, д. Узей-Тукля); Шакрканский (д. Порозово).

Перечень формировали, учитывая сразу несколько факторов. Туда вошло количество жителей и обращений граждан, наличие рядом других населенных пунктов или знаковых культурных или туристических объектов. Например, в д. Котловка Граховского района стабильная связь позволит развить внутренний туризм.

Все вышки обеспечат более 5 тыс. жителей Удмуртии доступом к мобильной связи и скоростному интернету, а около 6 тыс. соседствующих пунктов обретут «голос».

Отметим, в 2019 году к высокоскоростному интернету подключили 228 социально значимых объектов. В 2020 году планируют – 280.

К 2021 году 12 тыс. человек обеспечат мобильной связью. По пилотному проекту в д. Стельгурт Кезского района установили вышку сотовой связи.



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