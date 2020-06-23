Стала известна причина внезапной смерти экс-супруга Екатерины Семеновой

23.06.2020, 15:45, Новости дня

Судмедэксперты назвали причину внезапной смерти Кирилла Сигала – бизнесмена, бывшего супруга актрисы Екатерины Семеновой.

18 июня тело Сигала в собственном автомобиле обнаружила его сестра. Они вместе поехали в магазин. Кирилл остался в автомобиле, а его сестра отправилась за покупками.

Когда женщина вернулась, ее брат был уже мертв.

При этом никаких признаков насильственной смерти приехавшие на вызов полицейские не обнаружили. Судмедэксперты установили, что Сигал скончался из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 52 года.

Вместе с Екатериной Семеновой, известной зрителям, в частности, по роли Алисы Селезневой в "Тайне третьей планеты", которую она сыграла в детстве, и сериалу "Две судьбы", они прожили три года.

В этом браке родилась дочь, но сохранить семью не удалось. Пара рассталась, но поддерживала хорошие отношения.

После развода с Семеновой Кирилл Сигал попал в тюрьму из-за финансовых махинаций, а после выхода на свободу вел замкнутый образ жизни, сообщает издание "СтарХит",

Ранее в программе" Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актриса откровенно рассказала о перипетиях личной жизни.

В частности, она призналась, что, несмотря на расставания, относится к отцам своих детей как к родственникам, а также рассказала об убийстве в 1990-х ее возлюбленного – молодого банкира по имени Илья.