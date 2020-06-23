Фитнес-залы, детсады и речная навигация: в столице сняли еще часть ограничений

23.06.2020, 15:45, Новости дня

Москва возвращается к привычной жизни — сегодня вступил в силу третий этап снятия ограничений. Бары, кафе и рестораны снова пускают посетителей не только на уличные веранды, но и в залы. По Москве-реке начали ходить теплоходы и трамвайчики. И долгожданное событие для родителей: наконец-то, заработали детские сады.

Тренажеры и снаряды в фитнес-центрах тщательно обработали антисептиками. Расстояние между ними теперь не менее двух метров. На полу и дверях — разделительные линии.

"Убрали все, что невозможно обработать, увеличили расстояние между тренажерами, увеличили интервал между тренировками", — говорит Евгений Еремин, управляющий фитнес-центром

С 23 июня в Москве можно использовать также уличные тренажеры, качели, лавочки. Сняли ограничения по работе кафе и ресторанов, библиотек, учреждений социальной защиты.

Открылись и детские сады. Этого дня очень ждали и родители, которые уже начали возвращаться на работу, и сами малыши, которые не ожидали, что внезапные каникулы затянутся так надолго.

– Здесь созданы все условия: сотрудники все находятся в средствах защиты, проверяют температуру каждое утро, средства дезинфекции есть.

Разработаны четкие правила безопасности. Если рееёнок заболел или контактировал с заболевшим, медучреждения автоматически проинформируют об этом детсад.

"Еще одна важная задача — это исключить или минимизировать пересечение детей из разных групп, чтобы исключить риски распространения инфекции. Для этого мы вводим особый режим прихода родителей в детсад: с каждым подписан индивидуальный график привода ребенка, и когда его должны забрать", — рассказывает Анастасия Ракова, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития.

Еще одна приятная новость: уже сегодня можно купить билеты и прокатиться на трамвайчике по Москве-реке. Речная навигация стартовала в этом году намного позже. Отметить ее решили большим парадом, в котором поучаствовали 40 судов. Маршрут проходит через основные достопримечательности столицы, главная из которых, конечно, Кремль.

За 20 лет капитан трамвайчика "Незабудка" выучил этот маршрут от Новоспасского моста до Андреевского наизусть.

"Для всех капитанов это праздник, мы ждали открытия навигации. Сейчас еще погода такая прекрасная стоит", — отмечает Дмитрий Комиссаров, капитан речного судна "Незабудка".

Перед стартом навигации проверили все причалы, очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения.

Еще одно важное изменение — ЗАГСы снова начинают проводить торжественные церемонии заключения брака. В последние месяцы нельзя было приглашать даже гостей. Все эти ограничения сняли из-за позитивной динамики — по сравнению с серединой июня число заболевших коронавирусом снизилось на 10 процентов. Однако москвичи по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах.

Текст:

"Вести-Москва"