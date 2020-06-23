 

В Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям

23.06.2020, 15:40, Новости дня

В Украине начались эпидемиологические расследования смерти работавших с COVID-19 врачей. Об этом 23 июня на совещании по предотвращению распространения коронавируса доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что после установления причин смерти врачей можно будет проводить страховые выплаты их семьям.

“Мы должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем”, – подчеркнул Зеленский.

21 июня президент заявил, что за время пандемии в Украине от COVID-19 умерло 43 медика.

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса. Всего от COVID-19 в стране скончалось 1035 человек, вылечилось 16 956.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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