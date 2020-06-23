Изнасилование в Кагарлыкском отделе полиции. Следствие изменило квалификацию преступления

23.06.2020, 15:40, Новости дня

В деле двух бывших сотрудников полиции из Кагарлыка Киевской области – Николая Кузива и Сергея Сулимы – следствие изменило квалификацию преступления, сообщил 22 июня “Громадському радіо” прокурор по делу Валерий Смирнов.

Уголовное производство было открыто по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки) и ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием). Во время объявления подозрения Кузиву и Сулиме ст. 127 исчезла из производства, а сейчас ее вернули, но изъяли ст. 365.

“365-ю [статью] переквалифицировали в 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного правонарушения”, – сказал Смирнов.

Он рассказал, что по этому делу назначили девять экспертиз, большинство из них еще проводятся.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыкского отдела полиции. По данным следствия, в ночь на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов. 26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал экс-полицейским меру пресечения. Их арестовали на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога. 22 июня Киевский апелляционный суд оставил экс-полицейских под стражей.

После преступления глава Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение.