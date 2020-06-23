 

Опрос: На ближайших выборах в Раду украинцы больше всего поддержали бы “Слугу народа” и ОПЗЖ

23.06.2020, 15:40, Новости дня

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то 30,5% украинцев, среди тех, кто определился с выбором, голосовали бы за партию “Слуга народа”. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра “Социальный мониторинг”, опубликованные 23 июня.

Также пятипроцентный барьер прошли бы партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” (18,6%), “Европейская Солидарность” (12%) и “Батьківщина” (9,7%).

За “Силу и честь” проголосовали бы 4,3%, “Громадянську позицію” – 4,2%, “Свободу” и “Радикальную партию Олега Ляшко” – 3,2%, “Голос” и “Партия Шария” – 2,1%, “Оппозиционный блок” – 1,6%, “Украинская стратегия Гройсмана” – 1,4%, “Самопоміч” и “Национальный корпус” – 0,8%.

Инфографика: smc.org.ua

В ходе социсследования 10–19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1–1,9%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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