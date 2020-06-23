Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями

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23.06.2020, 15:30, Новости дня

Евросоюз может ввести санкции против руководства Белоруссии, если президент республики Александр Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы, сообщил евродепутат Михаэль Галер.

«Ситуация обострилась, очевидно, что режим находится в панике, все надежды, которые мы выражали, и все ожидания в преддверии президентских выборов оказались под вопросом. И мы сейчас должны понять, как нам на это реагировать: должны ли мы что-то изменить в пакете поддержки Белоруссии, (…) принятие которого находится на последнем этапе. Я бы не стал начинать с изменений в соглашении об упрощении визового режима (между ЕС и Белоруссией – прим. ВЗГЛЯД), которое должно вступить в силу с 1 июля, потому что это ударит по людям. Но наши надежды на то, что в Белоруссии произойдут какие-то политические изменения, что желания граждан страны осуществятся, в настоящее время весьма призрачны», – передает слова евпропарламентария Deutsche Welle.

Галер подчеркнул, что ЕС продолжает требовать прекратить запугивания и преследования политических оппонентов и гражданского общества. Потенциальных кандидатов на президентский пост Евросоюз призывает допустить к участию в выборах – в том числе и тех, кому было произвольно отказано без какого-либо обоснования, а также освободить Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца.

«Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета – сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли», – сообщил евродепутат на вопрос о возможных штрафных мерах.

Напомним, 19 июня Евросоюз (ЕС) призвал Минск немедленно освободить претендента на пост президента страны, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы.

Между тем, главный соперник Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой. Сам Бабарико, которого в Белоруссии уже признали политзаключенным, заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг Белгазпромбанка, носит заказной политический характер.

Бабарико возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания, а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь. Всего по делу арестованы около 20 человек, включая сына Бабарико. 

22 июня Комитет государственной безопасности Белоруссии подтвердил, что Виктору и Эдуарду Бабарико предъявлены обвинения.



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