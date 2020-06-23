 

Правительство нацсогласия Ливии понизило уровень представительства в ЛАГ

23.06.2020, 15:30, Новости дня

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа решило понизить уровень своего представительства в Лиге арабских государств (ЛАГ), сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Глава МИД ПНС Мухаммед Тахер Сияла в ходе министерского заседания ЛАГ подверг критике «действующие двойные стандарты» и объявил о понижении уровня представительства в организации, передает ТАСС.

В начале июня заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг прибыл в Москву, где провел переговоры в российском МИД, обсуждалась возможность перемирия армии ПНС и Халифы Хафтара.

При этом позже МИД заявил, что есть препятствие для налаживания сотрудничества между Россией и ПНС Ливии – это пребывание в тюрьме Триполи российских граждан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность позитивного влияния США на ситуацию в Ливии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал ПНС и Ливийскую национальную армию вступить в переговоры «без вмешательства России». В Берлине же подчеркнули, что участие Москвы в процессе необходимо.



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