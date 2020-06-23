Жириновский: Поправки в Конституцию направлены на улучшение жизни граждан России

23.06.2020, 15:30, Новости дня

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал поправки в Основной закон России, которые предусматривают минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума, обязательную бесплатную медпомощь всем гражданам и запрет на отторжение любой части территории России.

В Основной закон страны заложены нормы, которые позволят сделать жизнь наших граждан лучше, цитирует сайт партии Жириновского.

«Теперь минимальная зарплата граждан РФ будет не ниже прожиточного минимума, а медицинскую помощь по закону все должны, в любом регионе, получать бесплатно. Это очень важно в условиях пандемии. Благодаря новым поправкам теперь обозначена и адресная социальная помощь, – напомнил Владимир Жириновский. – Кроме того, новые поправки запрещают отторжение любого кусочка территории России, никто больше не будет делить нашу страну, и это очень правильное решение».

Впервые, отметил лидер ЛДПР, в Конституции закреплено понятие русского народа как государствообразующего.

«Этого не было никогда, ни в царской России, ни при советской власти. А вот сейчас, наконец, мы обозначили это понятие», – указал он.

Все поправки, внесенные в Конституцию, направлены на то, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше, добавил политик.

Ранее Жириновский раскритиковал решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.