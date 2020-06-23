ВОЗ призвала срочно увеличить производство дексаметазона для тяжелых больных с COVID-19

23.06.2020, 15:25, Разное



3

минуты

В ходе пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ заявил о том, что уже сейчас спрос на дексаметазон — недорогой стероид, который доказал свою эффективность в лечении тяжелых случаев COVID-19 — превышает предложение.

«По предварительным данным стероид дексаметазон обладает большим потенциалом для спасения жизни больных с COVID-19 в критическом состоянии. Наша задача сейчас — увеличить производство препарата и распределить его по всему миру, в первую очередь для тех стран, где он особенно необходим», – сообщил Гебреесус. Он подчеркнул, что производители и поставщики обязаны гарантировать качество продукции, поскольку существует огромный риск попадания на рынок некачественного или фальсифицированного дексаметазона.

«Я напоминаю также, что нет никаких доказательств того, что дексаметазон эффективен для пациентов с легким течением заболевания или в качестве профилактики, это может быть опасно», – предупредил глава ВОЗ.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения обнародовала предварительные результаты исследования Оксфордского университета (University of Oxford), подтвердивших эффективность дексаметазона в лечении пациентов с COVID-19, нуждающихся в ИВЛ и кислороде.

Клинические испытания препарата показали, что смертность пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции легких, под воздействием препарата снижается примерно на треть, а смертность больных, нуждающихся в кислороде — на одну пятую. Исследование прошло на 2000 больных, которым давали дексаметазон. Их состояние сравнивали с еще 4000 пациентами, получавших плацебо.

«Это первое лечение, которое снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв», – сообщил Гебрейесус.

Дексаметазон – это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления при некоторых заболеваниях, в том числе некоторых видах рака. С 1977 года препарат включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ и доступен в большинстве стран.