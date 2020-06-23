Софья Каштанова из сериала “Полицейский с Рублевки” впервые показала лицо маленького сына

23.06.2020, 15:23, Разное

Актриса стала матерью полтора года назад. Знаменитость

родила сына, которого назвали Джорджем. Отпрыск Софьи Каштановой появился на свет

в Мексике. Оказалось, там проживает мать звезды сериала “Полицейский с

Рублевки”.

В “Инстаграм” Каштанова опубликовала трогательный

снимок. В кадре Софья нежно целует наследника. Фото сделано во время крестин

ребенка. Интересно, что звезда сериала “Полицейский с Рублевки” впервые

показала поклонникам личико малыша.

Знаменитость сообщила, что первое церковное таинство крохи

состоялось 22 июня 2019 года. Софья крестила мальчика под именем Георгий. “Храни

тебя Боже, сынок”, – добавила Каштанова.

Отметим, что личность отца полуторагодовалого Джорджа Софья

тщательно скрывает. Молчание актрисы породило множество слухов.

Говорили, что актриса родила от создателя сериала “Полицейский с Рублевки” Ильи Куликова. Каштанова эту информацию

опровергала. В интервью знаменитость заверила, что с режиссером ситкома только

дружит.

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Публикация от София Каштанова (@sofiacastanova) 22 Июн 2020 в 3:13 PDT

Говоря об отце крохи, Софья сообщила, что

он наполовину армянин. Артистка подчеркнула, что ее любимый человек избегает публичности.

Избранник звезды оказался отличным папой для Джорджа.