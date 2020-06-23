 

Софья Каштанова из сериала “Полицейский с Рублевки” впервые показала лицо маленького сына

23.06.2020, 15:23, Разное

Актриса стала матерью полтора года назад. Знаменитость
родила сына, которого назвали Джорджем. Отпрыск Софьи Каштановой появился на свет
в Мексике. Оказалось, там проживает мать звезды сериала “Полицейский с
Рублевки”.

В “Инстаграм” Каштанова опубликовала трогательный
снимок. В кадре Софья нежно целует наследника. Фото сделано во время крестин
ребенка. Интересно, что звезда сериала “Полицейский с Рублевки” впервые
показала поклонникам личико малыша.

Знаменитость сообщила, что первое церковное таинство крохи
состоялось 22 июня 2019 года. Софья крестила мальчика под именем Георгий. “Храни
тебя Боже, сынок”, – добавила Каштанова.

Отметим, что личность отца полуторагодовалого Джорджа Софья
тщательно скрывает. Молчание актрисы породило множество слухов.

Говорили, что актриса родила от создателя сериала “Полицейский с Рублевки” Ильи Куликова. Каштанова эту информацию
опровергала. В интервью знаменитость заверила, что с режиссером ситкома только
дружит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от София Каштанова (@sofiacastanova) 22 Июн 2020 в 3:13 PDT

Говоря об отце крохи, Софья сообщила, что
он наполовину армянин. Артистка подчеркнула, что ее любимый человек избегает публичности.
Избранник звезды оказался отличным папой для Джорджа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Брат-игумен принял набожного Милоша Биковича в монастыре

07.05 / Валерий Меладзе рассказал, почему плакал во время выступления с Альбиной Джанабаевой

21.06 / Четыре неправды доктора Мясникова

17.06 / В шахматном порядке: принц Чарльз и герцогиня Камилла превратили визит в госпиталь в подобие игры

16.05 / “Развели канитель”: Путин устроил разнос из-за выплат в связи с коронавирусом

26.05 / Мнение: Прокуратура просит для Уилана 18 лет тюрьмы за шпионаж

15.04 / Кэмерон Диас дала новое интервью о материнстве и о том, как проводит карантин

29.05 / Калашников обошелся без оружия

14.05 / Мнение: Путин обманул?

14.04 / Представлен смартфон Lenovo A7 с чипом Unicos и долгой зарядкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска