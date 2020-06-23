 

Соперник Лукашенко о массовых протестах в Белоруссии: Народ устал и хочет перемен

23.06.2020, 15:23, Разное

Долгие годы у власти и общества в Белоруссии был негласный контракт: в обмен на экономический рост народ отказывается от политических претензий, пояснил Цепкало. В 2010 году экономика хоть и медленно, но росла, напомнил дипломат, поэтому массовых протестов перед выборами удалось избежать.

Однако кризисные явления были заметны уже тогда, подчеркнул политик. А в последние десять лет страна не развивалась, добавил дипломат.

Экономика соседних с Белоруссией Литвы и Польши за тот же период выросла на 50-60%, указал Цепкало. Народ устал от длительного правления одного человека и хочет перемен, сказал политик в интервью РБК.

В конце прошлой недели по республике прокатилась волна массовых протестов. Несогласные с политикой Александра Лукашенко выстраивались в живые цепи. В Гродно она растянулась более чем на полтора километра.

Неспокойно было и в Минске. В центре города в акции протеста приняли участие до 700 человек. Собравшиеся призвали Лукашенко уйти в отставку и выразили поддержку альтернативным кандидатам в президенты.

Минск сегодня. Власти вырубили интернет. ОМОН оттесняет людей со всего центра. Задержаны журналисты, люди продолжают стихийно выходить в разных частях города pic.twitter.com/wkuItypwGX

— Реквием по стране #RUSSIANLIVESMATTER (@FailedStateRu) June 19, 2020

Многие белорусы возмущены давлением главы государства на политических оппонентов. Популярного блогера Сергея Тихановского обвинили в организации массовых беспорядков и возбудили уголовное дело, его супруге Светлане пригрозили и потребовали сняться с выборов, а банкира Виктора Бабарико и его сына на прошлой неделе задержали спецслужбы.



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