 

ЦБ оценил возможность снижения ключевой ставки до нуля

23.06.2020, 15:16, Новости дня

Центробанк в ближайшем будущем не намерен снижать ключевую ставку до нуля, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«У нас еще не нулевая ставка, совсем не нулевая. Мне кажется, что в обозримом будущем мы, наверно, к нулевой ключевой ставке не придем», – цитирует Заботкина ТАСС.

На минувшей неделе Банк РФ снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятора, возможно, будет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.



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