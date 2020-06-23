Белоруссия в июле собралась закупить в РФ 1,58 млн тонн нефти

23.06.2020, 15:16, Новости дня

В июле Белоруссия планирует закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, почти все они будут поставлены трубопроводным транспортом, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти. Из них 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн – по железной дороге», – передает РИА «Новости» слова Тищенко.

Остальные потребности Белоруссии в нефти будут закрыты через «танкерные поставки». По словам Тищенко, сейчас ведется работа по объемам и поставщикам.

На прошлой неделе сообщалось, что на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой, также Белоруссия в этом году закупила норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.

В Москве заявили, что закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана – это суверенное право республики.