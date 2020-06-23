Адвокат Ефремова раскритиковал пытавшихся спасти Захарова очевидцев аварии

23.06.2020, 15:16, Новости дня

Очевидцам аварии на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова не стоило самостоятельно помогать Сергею Захарову, им следовало ждать врачей, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Нельзя было вытаскивать из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи», – передает РИА «Новости» слова юриста.

Ранее сообщалось, что следствие по аварии с участием артиста может закончиться в ближайшие два месяца, по делу осталась лишь автотехническая экспертиза.

Накануне адвокат рассказал, сколько алкоголя выпил актер Михаил Ефремов в день ДТП.

Кроме того, защитник объяснял, почему актер сел пьяным за руль. По его словам, друг с Украины позвонил Ефремову и сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь.

Напомни, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.