Эксперты составили топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

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23.06.2020, 15:09, Разное

Российские эксперты в области медицины и здравоохранения рассказали о правилах правильного употребления медикаментов и витаминных добавок. Врачи составили ТОП-5 опасных препаратов, которые можно найти в каждой домашней аптечке.
Как пишет издание Inforeactor, пять видов лекарств, которые считаются абсолютно безвредными, необходимо принимать с особой осторожностью. Так, ряд медикаментов, часто используемых в домашних условиях от изжоги, способны спровоцировать возникновение остеохондрозов. Далее проблема усугубляется и приводит к переломам костей.

Традиционные обезболивающие вроде анальгина или ибупрофена также способны оказать негативное влияние на организм. Их прием, как сказано в статье Nation-News, может вызвать заболевания желудка и кишечника, кровотечения и расстройства иммунной системы. Итогом злоупотребления лекарствами для регулирования кровяного давления может стать инсульт.

Не принесет пользы и чрезмерное увлечение витаминными препаратами, особенно препараты группы В. Лучше всего все полезные вещества получать не в виде пилюль и драже, а из пищевых продуктов. Также может привлечь к нежелательным результатам и привычный аспирин. Особенно опасен этот препарат для людей с неконтролируемой гипертензией. Эксперты еще раз напоминают, что любые лекарства или витаминные комплексы можно принимать, только посоветовавшись с лечащим врачом.



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