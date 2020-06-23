Нидерланды объяснили проведение расследования о незакрытии Киевом неба над Донбассом

23.06.2020, 15:08, Новости дня

Власти Нидерландов действительно расследуют факты незакрытия Киевом неба над зоной крушения рейса MH17, однако это не судебное расследование, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк

«Решение по этому расследованию, объявленному в октябре 2019 года, было принятом правительством/парламентом Нидерландов. Оно отделено от уголовного расследования и процесса (по MH17 – ред.), который мы как прокуратура проводим… Важно знать, что это не судебное расследование, а расследование фактов и не имеет ничего общего с уголовным делом», – сказала пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что государственная прокуратура Нидерландов не участвует в упомянутом расследовании.

Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк заявил, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации над Донбассом до крушения рейса MH17.

Директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов в мае заявил, что Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.