У лучшего теннисиста мира выявили коронавирус

23.06.2020, 15:08, Новости дня

У сербского теннисиста Новака Джоковича, который является первой ракеткой мира, выявлен коронавирус, об этом сообщил сам спортсмен.

На прошлой неделе он участвовал в выставочном турнире. У двух участников турнира также обнаружен коронавирус: у болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. В соревновании участвовал в том числе житель России Андрей Рублев, передает ТАСС.

Отметим, что Джокович в марте пожертвовал на борьбу с коронавирусом в Сербии 1 млн евро.