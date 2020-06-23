 

У лучшего теннисиста мира выявили коронавирус

23.06.2020, 15:08, Новости дня

У сербского теннисиста Новака Джоковича, который является первой ракеткой мира, выявлен коронавирус, об этом сообщил сам спортсмен.

На прошлой неделе он участвовал в выставочном турнире. У двух участников турнира также обнаружен коронавирус: у болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. В соревновании участвовал в том числе житель России Андрей Рублев, передает ТАСС.

Отметим, что Джокович в марте пожертвовал на борьбу с коронавирусом в Сербии 1 млн евро.



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