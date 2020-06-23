Лановой вместе с супругой посетит парад Победы в Москве

23.06.2020, 15:08, Новости дня

Народный артист СССР Василий Лановой вместе с женой Ириной Купченко намерен посетить парад Победы в Москве, сообщила его представитель Антонина Журавлева.

«Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко посетит торжественное мероприятие парада Победы 24 июня в Москве», – сказала Журавлева РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на парад Победы в Москву ожидаются главы около десяти стран и нескольких международных организаций.

В МИД РФ сообщали, что делегацию США на параде, скорее всего, возглавит американский посол Джон Салливан.