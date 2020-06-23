 

Иран отправит во Францию «черные ящики» сбитого украинского лайнера

23.06.2020, 14:55, Новости дня

Иран отправит «черные ящики» сбитого украинского самолета во Францию, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, согласно официальному информагентству IRNA.

Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» 8 января ракетой «земля-воздух». Тегеран заявил, что все 176 человек на борту погибли в результате «катастрофической ошибки», допущенной военными, которые ранее были приведены в состояние повышенной боевой готовности во время противостояния с США.

«Исламская Республика Иран в ближайшие дни направит "черный ящик" украинского самолета во Францию для считывания содержащейся в нем информации», – заявил Зариф, согласно IRNA.

Французское бюро BEA, занимающееся расследованиями авиационных катастроф, считается одной из ведущих организаций, расшифровывающих данные бортовых самописцев. «Черные ящики» с других резонансных авиакатастроф также направлялись туда.



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