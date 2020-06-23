 

“X Æ A-12, я твой отец”: новое видео Илона Маска с младшим сыном, которое мгновенно разошлось на мемы

23.06.2020, 14:54, Разное

Накануне вечером мама Илона Маска Мэй опубликовала у себя в Twitter 15-секундный ролик, на котором основатель Tesla, но в первую очередь – ее сын, держит на руках своего младшего ребенка. На видео запечатлен диалог отца и сына:

Слышишь мой голос? Мой голос кажется тебе знакомым? Кто я? Это твой отец говорит. Привет! Привет, малыш. Здравствуй, малыш Экс.

В комментариях к посту тут же начали шутить над тем, с какой интонацией и какими словами Маск обращается к ребенку – предприниматель говорит ровным, монотонным голосом. Пользователи предположили, что так мог был разговаривать робот, автопилот Tesla или голосовой помощник на ракете SpaceX, которая отвезет человечество на Марс.

.⁦@elonmusk⁩ and X. pic.twitter.com/eU4q8AndEJ

— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2020

Напомним, малыш Экс, или X AE A-12, родился 4 мая. Для своего отца он стал седьмым по счету, а для матери, возлюбленной Илона Граймс, – первым. О том, как правильно произносить имя малыша, Маск рассказал на шоу The Joe Rogan Experience:

Это имя придумала мой партнер, Граймс. Итак, X – это просто буква X. Æ произносится как “Эш”. A-12 – это ода Архангелу 12, предшественнику SR-71, самого крутого самолета в мире.

Таким образом, имя сына Илона и Граймс произносится как Экс Эш Архангел Твелв и сокращенно – Экс Эш Эй Твелв.

По словам Граймс, X означает “неизвестную переменную величину”, Æ – “эльфийское написание Ai (что значит любовь и/или искусственный интеллект)”, A-12 – американский самолет-разведчик (“предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 (тут Граймс допустила ошибку: модель называется SR-71. – Прим. ред.), на котором нет оружия, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”). Кроме того, буква А также относится к Archangel – ее любимой песне. Чья эта песня и как она вообще звучит, певица не сообщила.

Граймс с сыном



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