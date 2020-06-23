Домогаров заявил о травле после слов в поддержку Ефремова

23.06.2020, 14:53, Новости дня

Актер Александр Домогаров отказался давать интервью «Комсомольской правде» из-за того, что его «затравили народные массы».

«Издания искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства!» – цитирует его «Комсомольская правда».

Ранее Домогаров выступил в поддержку Михаила Ефремова. Актер подчеркнул, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд. Он обвинил критиков актера в том, что они «топчутся на крови», и потребовал от них не приходить на его спектакли.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого в результате погиб. Ефремова поместили под домашний арест.