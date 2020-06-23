 

В московском тоннеле загорелся автомобиль

23.06.2020, 14:53, Новости дня

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль, движение перекрыто, сообщил центр организации дорожного движения (ЦОДД) города.

«В Северо-Западном тоннеле – проспект Маршала Жукова – загорелся автомобиль. Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто», – сообщил ЦОДД в своем Twitter.

При этом движение в сторону области проходит без затруднений, пояснили в Центре.

На месте работают оперативные службы, по предварительным данным, никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Москве РИА «Новости» сообщили, что система принудительной вентиляции тоннеле работает исправно. Там также отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

В соцсетях опубликовали несколько роликов с места событий. На кадрах запечатлены стоящие в тоннеле автомобили и сотрудники экстренных служб, которые ходят между машин.

В феврале на участке Замоскворецкой линии метро Москвы произошел сбой, в результате которого поезд с пассажирами застрял в метро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Сенат США ускорил расследование о деятельности сына Байдена на Украине

04.05 / Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии

13.04 / Испытания второй вакцины от коронавируса разрешили в Китае

06.06 / В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

05.06 / Смартфон Redmi K30 Pro с 12 ГБ ОЗУ уже подешевел в Китае

24.04 / Ермак в состоянии “тихой войны” со своими замами, Россию будут склонять к компромиссу по Минским соглашениям. Главное из Telegram-каналов

05.06 / Президент Татарстана приехал к “КАМАЗу” за рулем нового электробуса

22.05 / Китай увидел в выходе США из Договора по открытому небу угрозу

28.05 / Китайский парламент принял резолюцию о разработке закона о безопасности в Гонконге

18.06 / Египет, Судан и Эфиопия согласовали заполнение плотины на Голубом Ниле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска