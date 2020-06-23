Скандалы: «После принятого спиртного почувствовала себя дурно»

23.06.2020, 14:50, Разное

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка Валерия Райкова в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. Райков и Виктюк в разговоре с «Газетой.Ru» назвали эти сообщения «чушью» и «враньем». Директор Театра Романа Виктюка Валерий Райков прокомментировал сообщения в Telegram-каналах о выдвинутых в его адрес обвинениях в изнасиловании секретарши театра.

«Чушь какая-то. Понятия не имею, о чем идет речь», — сказал Райков в разговоре с «Газетой.Ru».

К его словам присоединился также и Роман Виктюк, назвавший подобные сообщения «враньем».

«Не знаю… Я с ним разговаривал только что, никаких обвинений ему не предъявлено. Все!» — ответил он на уточняющий вопрос, были ли выдвинуты обвинения в адрес Райкова.

Как утверждалось в сообщениях о произошедшем, секретарша театра Виктюка обратилась в полицию после встречи с Райковым на съемной квартире, где они вместе выпивали. По ее словам, когда она находилась «в отключке», Райков «воспользовался ситуацией». Сообщалось, что в ходе медицинской экспертизы не теле девушки были зафиксированы следы насилия.

Информацию о поступлении в полицию сообщения об изнасиловании подтвердил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах. По его словам, 21-летняя девушка позвонила оперативникам в ночь на 23 июня, чтобы рассказать о сексуальном насилии со стороны своего начальника. В показаниях источника имя девушки было изменено.

«Девушка сообщила, что подверглась изнасилованию со стороны директора театра Виктюка, где она работает секретарем. По словам Марины, вечером 22 июня она приехала в одну из квартир на улице Сокольнический вал на деловую встречу с директором театра Валерием Райковым», — рассказал информатор.

Встретившись, «коллеги решили немного выпить».

«После принятого спиртного Марина почувствовала себя дурно. Со слов девушки, ее сознание помутилось, она перестала отдавать отчет происходящему, в этот момент мужчина воспользовался ситуацией и совершил с ней половой акт против воли Марины», — добавил он.

Валерий Райков, возглавлявший ранее театр «Современник», был назначен директором Театра Романа Виктюка в 2015 году, после ухода с руководящей должности Ирины Апексимовой, которая перешла в театр «На Таганке».

Указ о назначении Райкова был подписан главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским, который назвал назначение «уникальным случаем» в его практике.

«Мы впервые реализовали на практике право совета директоров театров при департаменте культуры предложить свою кандидатуру. Коллеги предложили и поддержали кандидатуру Валерия Николаевича единогласно», — сказал он.

По словам Кибовского, кандидатуру Райкова одобрил и сам Виктюк, согласившись с мнением своих коллег. Виктюк назвал нового директора профессионалом, «построившим и восстановившим» саратовский ТЮЗ.

«Я надеюсь, он знает, что делать», — отметил режиссер.

Райков в свою очередь отметил, что понимает какая ответственность лежит на нем перед всеми сотрудниками театра и выразил надежду, что у них «многое получится с помощью департамента культуры».

Одной из главных задач, которые он видел перед собой на новом посту, Райков назвал ликвидацию мелких недоделок после ремонта здания театра, а также повышение квалификации штатного персонала.

«Новое здание с современным оборудованием требует высококвалифицированных специалистов, у нас впереди процесс обучения, необходимо будет привлекать и новых специалистов, но они обязательно должны быть с нами одной крови», — говорил он.

Илья Курбов