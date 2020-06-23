Палата адвокатов обвинила защитников по делу Ефремова в саморекламе

23.06.2020, 14:48, Новости дня

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) заявил, что адвокаты артиста Михаила Ефремова разглашают тайну и используют дело для саморекламы.

«Эти адвокаты активно выступают в СМИ в связи с данным происшествием: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ФПА.

Адвокаты актера «публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы».

По делу также высказываются и другие юристы, они публично дают рекомендации по защите или представлению интересов потерпевшей стороны.

ФПА считает, что это дело может сложить «превратное представление о существе адвокатской деятельности».

Палата уверена, что традиции российской адвокатуры несовместимы «с публичным порицанием подозреваемых и обвиняемых», а защитники должны вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения, агрессии, розни и нетерпимости.

Ранее защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, что больше 30 лет назад в автокатастрофе по вине пьяного водителя погибла вся его семья.

Также Пашаев заявлял, что Ефремову не грозит пожизненное лишение водительских прав и опровергал слухи о хроническом алкоголизме актера. Кроме того, адвокат рассказывал, сколько алкоголя выпил артист в день ДТП.

Пашаев сообщал, что Ефремову позвонил друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Приятель артиста, по словам адвоката, попросил его съездить в больницу и помочь. Именно поэтому, отмечал защитник, актер сел пьяным за руль.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.