Болтон рассказал о просьбе Порошенко ввести санкции против Коломойского до выборов

23.06.2020, 14:48, Новости дня

Бывший украинский президент Петр Порошенко просил США ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского, который поддерживал соперников на президентских выборах, говорится в книге экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«После встречи Порошенко взял меня в другую комнату для беседы один на один, где он попросил США поддержать его кампанию по переизбранию. Он также выступил с рядом других просьб, что позволило мне уйти от вопроса о переизбрании, не отвечая «нет» слишком грубо. Чего Порошенко хотел на самом деле, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, поддерживавшего тогда Юлию Тимошенко, которая была в тот момент главным соперником Порошенко на предстоящих в 2019 году президентских выборах», – передает ТАСС текст книги Болтона.

Он пишет, что в разговоре не шла речь о Владимире Зеленском, хотя Коломойский поддерживал и его тоже. На тот момент нынешний президент Украины уже лидировал в опросах общественного мнения, но не воспринимался всерьез, так как «был, в конце концов, всего лишь актером», пишет Болтон.

«Я ответил Порошенко, что, если у него есть улики против Коломойского, он должен направить их в министерство юстиции», – сообщил Болтон.

Он также сообщил в своей книге, что расследование на Украине по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена стало «навязчивой идеей» главы американского государства Дональда Трампа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.