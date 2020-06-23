Путин в среду возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата

23.06.2020, 14:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в среду, 24 июня, возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, информирует пресс-служба Кремля.

«24 июня в Москве на Красной площади президент РФ – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата», – говорится в сообщении Кремля.

Мероприятия продолжатся в Большом Кремлёвском дворце торжественным приемом от имени президента РФ для глав иностранных государств.

Кроме того, Путин вручит госпремии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на парад Победы в Москву ожидаются главы около десяти стран и нескольких международных организаций, в РФ с пониманием относятся к тому, что некоторые лидеры не смогут присутствовать на торжестве.