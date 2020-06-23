 

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

23.06.2020, 14:37, Разное

Родные спортсменки решили отправить ее в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Они надеются, что там фигуристка сможет добиться новых высот.

В своем инстаграм-аккаунте Арина Парсегова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе. Девочка получила бесценный опыт и научилась смотреть на фигурное катание под новым углом.

Отметим, что за последние два месяца Тутберидзе покинули еще две спортсменки. С ней прекратили сотрудничать Александра Трусова и Виктория Жилина. Они перешли в академию Плющенко.

В середине июня стало известно о новой работе мужа Яны Рудковской. Олимпийский чемпион стал тренером сборной России по фигурному катанию.

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Публикация от Арина Парсегова (@arinaparsegova) 22 Июн 2020 в 11:51 PDT

Этери Тутберидзе резко отреагировала на известие. Она назвала назначение Евгения Плющенко бредом. По ее словам, тренеров сборной России около 50.

Мимо этой новости также не прошла Татьяна Тарасова. Специалист порекомендовала поклонникам фигурного катания запастись терпением. Результаты работы Плющенко проявятся лишь через некоторое время.



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