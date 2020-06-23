 

Ангелина Вовк вспомнила свой неудачный брак: Контролировал каждый шаг

23.06.2020, 14:37, Разное

С
Геннадием Чертовым
они познакомилась во время учебы в ГИТИСе. Они были вместе на протяжении 16 лет, однако этот союз оказался несчастливым. Артистка заявила, что супруг был очень властным мужчиной, и она попала под его влияние.

Ангелина Вовк в студии шоу “Судьба человека” заверила, что первый муж был прекрасным актером, а ей запретил даже думать о карьере в театре или кино. Говорил, что у нее нет необходимых качеств для того, чтобы пробиться на сцену.

Геннадий Чертов контролировал каждый шаг супруги. Как отметила звезда, она не могла что-либо сделать, не посоветовавшись с ним. В итоге брак распался. Ангелина Вовк вспомнила интересный случай, который предшествовал разводу.

Как-то раз супруги шумно спорили, и, видимо, дело дошло до битья посуды. В какой-то момент они схватились за одну тарелку, и та треснула ровно посередине. Диктор в студии шоу “Судьба человека” отметила, что в тот момент они поняли: брак раскололся, его не спасти.

Ангелина Вовк не держит зла на первого мужа и считает его прекрасным человеком. Телеведущая уверена: их разобщили невозможность иметь детей и жизнь в разных странах из-за работы.



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